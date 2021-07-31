Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 1 августа планируется нанесение дорожной разметки на участке проспекта Рокоссовского от улицы Плеханова до улицы Малинина.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-