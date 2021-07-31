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В Минске ночью будут наносить дорожную разметку
31.07.2021 21:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 1 августа планируется нанесение дорожной разметки на участке проспекта Рокоссовского от улицы Плеханова до улицы Малинина.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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