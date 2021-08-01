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Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 10 участках в Минске

01.08.2021 09:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске в 10 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - на пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр. Независимости, 45 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - добавили в УГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80...
 
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