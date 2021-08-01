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В Минске на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова сегодня временно не работает светофор
01.08.2021 10:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова сегодня временно не работает светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова сегодня с 9.00 до 16.00 не будет работать светофорный объект. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД", - рассказали в ведомстве.-0-
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"В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова сегодня с 9.00 до 16.00 не будет работать светофорный объект. Просим участников дорожного...
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