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В Ивановском районе просел пирс - остановлена паромная переправа
01.08.2021 13:37 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе просел пирс - остановлена паромная переправа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"31 июля в 21.23 в МЧС поступило сообщение о проседании конструкций деревянного пирса (4х10 м, 1963 года постройки, состоит на балансе филиала "Ивановское ДРСУ-139" КУП "Брестоблдорстрой") паромной переправы через Днепровско-Бугский канал, обеспечивающей транспортное сообщение между деревнями Смольники и Овзичи Ивановского района Брестской области", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Работа паромной переправы остановлена. Определены маршруты объезда (ближайшая паромная переправа расположена в 8 км). Жизнеобеспечение населения не нарушено.
На 2 августа запланировано обследование паромной переправы эксплуатирующей организацией для определения предполагаемых сроков и порядка выполнения восстановительных работ.
Причина проседания конструкций устанавливается.-0-
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Пострадавших нет. Работа паромной переправы остановлена. Определены маршруты объезда (ближайшая паромная переправа расположена в 8 км). Жизнеобеспечение...
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