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ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье

01.08.2021 19:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, прошел яркий тематический праздник. Станция Поречье в Гродненском районе 1 августа превратилась в большую концертную площадку. Здесь в течение дня выступали артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района.

Во время театрализованного открытия праздника гости погрузились в атмосферу 1862 года, когда был открыт первый на территории Беларуси железнодорожный вокзал. Старт выступлениям дал духовой оркестр Поречской детской музыкальной школы искусств.

"Праздник возник неслучайно. Именно линия Поречье - Гродно, как часть магистрали Санкт-Петербург - Варшава, была первым железнодорожным участком на территории Беларуси. Надеемся, праздник станет еще одним брендом, который привлечет в агрогородок новых гостей, заинтересует людей к путешествиям по железной дороге", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Во время театрализованного открытия праздника гости погрузились в атмосферу 1862 года, когда был открыт первый на территории Беларуси железнодорожный вокзал. Старт...
 
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