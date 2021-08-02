В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 8 учетных ДТП, в которых 7 человек получили травмы, один погиб. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 22 автолюбителя, 83 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 46 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 182 водителя.

259 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 24 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 56 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, а также внимательность и осмотрительность помогут сохранить здоровье и жизни.-0-