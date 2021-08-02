ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя

02.08.2021 11:46 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 8 учетных ДТП, в которых 7 человек получили травмы, один погиб. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 22 автолюбителя, 83 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 46 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 182 водителя.

259 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 24 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 56 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, а также внимательность и осмотрительность помогут сохранить здоровье и жизни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ пресекли 46 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 182 водителя.
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Старейший белорусский железнодорожный вокзал собрал гостей на праздник в Поречье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by