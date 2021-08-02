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Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Гродненской области сократилось на 23%

02.08.2021 12:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в первом полугодии 2021 года количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, сократилось на 23%. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Итоги работы органов прокуратуры Гродненской области за первое полугодие 2021 года подвели на заседании коллегии. Прокурор Гродненской области Виктор Корзун отметил, что проводимые в регионе мероприятия способствовали укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан. Обеспечена стабильная общественно-политическая обстановка. Системно налажена работа по своевременному выявлению и пресечению деструктивных проявлений, привлечению к ответственности виновных лиц.

Также на коллегии проанализировали динамику преступности в области, обозначили проблемы и ключевые направления деятельности.

"На 23% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан. Число уголовно наказуемых деяний, совершенных группой лиц, уменьшилось на 13,6%, ранее судимыми лицами - на 5%, несовершеннолетними - на 28,4%, в состоянии алкогольного опьянения - на 17,6%", - отметили в прокуратуре. При этом отмечены участившиеся преступления в сфере высоких технологий.

Кроме того, не утратила актуальности проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности людей. В первой половине 2021 года отмечен рост количества погибших на пожарах и утонувших. Также обеспокоенность у прокуроров вызвало увеличение числа преступных посягательств категории "насилие в семье".

Коллегия прокуратуры Гродненской области ориентировала прокуроров на повышение эффективности работы по профилактике и предотвращению преступлений, упреждение фактов гибели людей от внешних причин, защиту экономических интересов государства и социальных прав граждан. Особый контроль - надзору за исполнением законодательства в агропромышленном комплексе, в частности, в вопросах недопущения падежа сельхозживотных и качественного проведения уборочной кампании, сохранности нового урожая.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Итоги работы органов прокуратуры Гродненской области за первое полугодие 2021 года подвели на заседании коллегии. Прокурор Гродненской области Виктор Корзун...
 
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