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Прокуратура Минска потребовала устранить нарушения на столичных пляжах

02.08.2021 13:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска потребовала устранить нарушения на столичных пляжах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Органы прокуратуры совместно с Минской городской организаций ОСВОД обследовали места отдыха у водоемов и проверили соблюдение субъектами профилактики законодательства о предупреждении несчастных случаев на воде.

В ходе проверки установлено, что на столичных пляжах отсутствовали места, специально определенные для купания детей.

При этом в отдельных случаях некачественно проводилась очистка дна акватории. Из-за этого за период купального сезона 2021 года за оказанием медицинской помощи в связи с порезами, ссадинами и ушибами о посторонние предметы, находившиеся на дне, на спасательные станции Минской городской организации ОСВОД обратились 45 человек.

Например, со дна Цнянского водохранилища возле городских пляжей извлечены покрышки шин, металлические предметы и крупные камни.

Установлены факты недостаточного контроля за купанием в местах, где это запрещено. Не ограничен доступ отдыхающих к дамбе водохранилища Дрозды. Хотя на этом объекте с 2019 года во время купания и прыжков с высоты получили травмы различной степени тяжести 13 человек, а один - погиб. В этом месте на незначительной глубине лежат бетонные плиты.

По итогам проверки прокуратура города Минска вынесла Минскому горисполком предписание, в котором потребовала устранить нарушения.

С начала года на водных объектах столицы утонули восемь граждан, из которых один - несовершеннолетний. Большинство случаев гибели людей произошло в местах, запрещенных для купания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С начала года на водных объектах столицы утонули восемь граждан, из которых один - несовершеннолетний. Большинство случаев гибели людей произошло в местах,...
 
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