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Иски на Br483 тыс. предъявлены не отработавшим по распределению выпускникам Брестской области

02.08.2021 13:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. C выпускников образовательных учреждений Брестской области, не отработавших по распределению, взыскано свыше Br483 тыс., сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Всего с начала года органы прокуратуры региона предъявили к выпускникам высших и средних специальных учреждений образования, обучавшихся за счет средств республиканского и местных бюджетов и не отработавших установленный законом срок, 110 исков. Финансовые претензии, которые уже рассмотрены в судах, удовлетворены в полном объеме.

Основными причинами невыполнения выпускниками своих обязательств стали неявка на работу по распределению, а также увольнение за прогулы без уважительных причин. "Согласно Кодексу об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о взыскании с них расходов на обучение. Впоследствии молодые люди дополнительно уплачивали в доход государства и судебные расходы", - отметили в прокуратуре.

На практике вступившие в силу судебные решения по этой категории дел редко исполнялись в добровольном порядке - компетентные органы инициировали их принудительное исполнение. Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Всего с начала года органы прокуратуры региона предъявили к выпускникам высших и средних специальных учреждений образования, обучавшихся за счет средств...
 
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