Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"На сегодняшний день в Могилевской области зерновые убраны с 43% площадей - это почти 141 тыс. га. Намолочено 434,5 тыс. т, при средней урожайности 30,8 ц/га", - отметила Лилия Гулинская.

Завершается в регионе уборка озимого рапса - уже убрано 98% площадей. Намолочено 78,3 тыс. т при средней урожайности 19,1 ц/га.

"Уборочная кампания в регионе идет активными темпами, в работу включены все хозяйства. Все стараются провести уборку урожая своевременно, в соответствии с технологиями и без потерь", - подчеркнула Лилия Гулинская.

Как рассказал председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Алексей Рымша, на данный момент в Могилевской области 52 экипажа перешагнули тысячный рубеж. Из них 1 семейный и 7 молодежных. 2 тыс. т зерна намолотил один экипаж в регионе. Среди водителей-тысячников 84 человека, из них 10 - представители молодежи. 2 тыс. т перевезли 7 водителей.-0-