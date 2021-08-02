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Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 5 августа

02.08.2021 13:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждут посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 5 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Вакантные места предложат ГП "Минсктранс" (два филиала), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Минскремстрой", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и другие.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вакантные места предложат ГП "Минсктранс" (два филиала), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга...
 
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