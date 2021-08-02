Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 5 августа

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждут посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 5 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Вакантные места предложат ГП "Минсктранс" (два филиала), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Минскремстрой", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и другие.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-