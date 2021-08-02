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ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте
02.08.2021 13:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. 2 августа в Бресте на территории 38 отдельной десантно-штурмовой бригады десантники отпраздновали День десантников и сил специальных операций.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Командир 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады Александр Ильюкевич
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко
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2 августа в Бресте на территории 38 отдельной десантно-штурмовой бригады десантники отпраздновали День десантников и сил специальных операций.
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