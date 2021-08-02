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Экспорт услуг в Брестской области за январь-апрель вырос на 25%

02.08.2021 17:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг в Брестской области за январь-апрель вырос более чем на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

За четыре месяца экспорт услуг по области в целом (с учетом предприятий республиканского подчинения) достиг $128,4 млн при темпе роста 125,4%, положительное сальдо составило $78 млн. Наибольший рост отмечается в экспорте услуг по ремонту оборудования и транспортных средств - с $2,6 млн за январь-апрель 2020 года до $12,7 млн за аналогичный период текущего. Основная доля валютной выручки приходится на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" ($12,5 млн). Кроме того, вырос экспорт транспортных (на 16,8%), строительных (на 17,8%), компьютерных (на 24,2%) услуг.

Следует отметить, что в объеме экспорта услуг области среди предприятий, не имеющих республиканского подчинения, организации частной формы собственности занимают около 95%.

Из-за ограничений, вызванных пандемией, произошло значительное снижение экспорта туристических услуг. Так, за январь-апрель их оказано иностранцам на $417,7 тыс., что составляет 30,3% к уровню прошлого года. Аналогичная ситуация складывается и в сфере медицины. Правда, указ о безвизовом въезде иностранных граждан на территорию Беларуси для вакцинации от COVID-19 может переломить негативную тенденцию. Так, в листе ожидания Брестской поликлиники №2 стоят фамилии восьми иностранцев, которые записаны на вакцинацию в августе. В их числе граждане Великобритании, Германии, Польши.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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За четыре месяца экспорт услуг по области в целом (с учетом предприятий республиканского подчинения) достиг $128,4 млн при темпе роста 125,4%, положительное сальдо...
 
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