Средняя зарплата работников студотрядов Минской области составляет около Br400

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата работников студенческих отрядов Минской области составляет около Br400. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минской областной организации БРСМ.

"На сегодняшний день в Минской области сформировано 118 студенческих отрядов, в которых работают 1298 человек. Это наиболее популярные среди молодежи сельскохозяйственные, педагогические и экологические группы, а также сервисные, строительные и производственные отряды. Ребята задействованы в благоустройстве придомовых территорий, молочно-товарных ферм, они также помогают в прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, сортировке овощей, выкладке товаров, осуществляют воспитательную работу в детских оздоровительных лагерях, - рассказали в молодежной организации. - Наиболее высокие зарплаты по студотрядам региона - в строительных организациях, средняя по всем отрядам составляет около Br400".

Как отметили в областном комитете БРСМ, желающих трудоустроиться в студенческие отряды среди молодежи до сих пор много. Всего в этом году планируют предоставить работу 2200 парням и девушкам, в то время как в прошлом сезоне было трудоустроено 1146 человек.-0-