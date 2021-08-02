Дачники Сенненского района вместе с экологами и работниками леса провели благоустройство поселка

Источник материала: БелТА

2 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В благоустройстве дачного поселка садового товарищества (СТ) "Приозерное" Сенненского района его жителям помогают экологи и работники Сенненского лесхоза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель ТС Александр Горнак.

Инициативу председателя по наведению порядка на земле и благоустройстве местной "купальни" на озере поддержали самые активные старожилы поселка и некоторые молодые семьи. Здесь облагородили зону отдыха у воды: выкосили траву на берегу и спуске в озеро, установили скамейки, раздевалку, качели для самых маленьких отдыхающих, столик, самодельную мусорницу. Также территорию импровизированного пляжа украсили деревянной фигуркой бобра, подаренной дачникам сыном одного из членов СТ. В жаркие дни местная "купальня" привлекает немало жителей поселка, а порой сюда приезжают и гости из райцентра, находящегося относительно недалеко.

Самая большая проблема при благоустройстве поселка и зоны отдыха, как рассказал Александр Горнак, - поиск косцов. Сами дачники убирают лишнюю растительность только возле своих домов, а трое рабочих районного ЖКХ не успевают справляться со своими обязанностями в Сенно и в районе. Затруднения вызывает и борьба с вездесущим борщевиком Сосновского. "В борьбе с зеленым агрессором нам очень помогла районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Начальник инспекции Марина Новакович этим летом направила своих сотрудников в наше СТ, чтобы те провели химпрополку. Борщевик уничтожен, и местные жители очень довольны", - отметил Александр Горнак.

Также в числе соратников и помощников председатель СТ называл районный лесхоз. Его работники безвозмездно предоставили 50 саженцев ели, которые высадили на подъезде к поселку. Через несколько лет здесь поднимется небольшая хвойная аллея.

В СТ находится 308 участков, хозяева 224 из которых состоят в товариществе. Пусть не все жители дачного поселка охотно откликаются на инициативы и предложения, но все же группа активных помощников у Александра Горнака есть. "Есть среди них те, кто уже давно построил или купил дачи в СТ, но радует, что и молодежь подтягивается. Молодые силы очень нужны, да и передать свои дела хотелось бы человеку энергичному, чтобы заботился о благополучии поселка. Не могу не назвать Владимира Давыдько, Владимира Зюзькова, Инессу Сапроненко, Ивана Зелентова, Николая Бордюкова, Максима Прошина, Валентина Минина. Это тот костяк, на ком держится сегодня работа по благоустройству территории товарищества", - рассказал председатель СТ.

В амбициозных планах Александра Горнака - проведение водопровода в поселок, где жители вынуждены возить воду в бидонах с озера, хранить ее в бочках, особенно для полива огородов. Для питья многие здесь используют чистую ключевую воду местной кринички, вокруг которой облагородили территорию, для удобства поставили колодезные кольца и накрыли крышей. Также в поселке не хватает интернета, и дороги на улицах требуют ремонта. И еще здесь нет своего магазина, а автолавка в поселок не приходит. Александр Горнак уже и домик присмотрел из свободных, который можно выкупить, переоборудовать и развернуть в нем торговлю предметами первой необходимости - от хлеба до гвоздей. Поэтому работы впереди немало.

"Хотелось бы решать такие вопросы быстрее, но все изменения возможно вносить только на общем собрании членов СТ, а сейчас в условиях пандемии провести его крайне проблематично. Поэтому приходится обходиться малым. Надеемся, что ситуация изменится и что больше людей включится в благоустройство СТ", - подчеркнул Александр Горнак.-0-