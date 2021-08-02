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Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах

02.08.2021 18:30 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В результате непогоды - сильного ветра, прошедшего по территории Витебской области, в Россонском и Полоцком районах повреждены кровли зданий, работники МЧС спасли 1 человека, сейчас продолжаются работы по уборке упавших деревьев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

В Россонском районе были повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, а также вышка связи МТС. В результате падения дерева по ул.Мира в г.п.Россоны под ним оказалась зажатой женщина 1987 года рождения. Спасатели освободили пострадавшую, она была госпитализирована в больницу. По информации РУП "Витебскэнерго", в горпоселке отключены три линии электропередачи.

В Полоцком районе спасатели и другие компетентные службы проводят работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р20.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В Россонском районе были повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, а также вышка связи МТС. В результате падения дерева по ул.Мира в...
 
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