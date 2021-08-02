Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов

Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства. Об этом шла речь во время встречи руководства Могилевской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил во время встречи председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, ранее эту идею поддержала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко во время Форума регионов Беларуси и России в этом году. "Мы уже выступали с этим предложением. Ведь речь идет об учреждении этого звания. У нас давняя история, героическое прошлое вместе с Российской Федерацией. Мы вместе освобождали свою страну от немецко-фашистских захватчиков. Я хотел бы сказать, что Могилев - прототип Сталинграда. 23 дня и ночи город стоял насмерть. Мы поднимали вопрос, чтобы Могилев носил звание города воинской славы Союзного государства. Инициатива была одобрена председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко", - сказал Леонид Заяц.

"Придание нового статуса Могилеву должно стать приоритетным в работе. Я с воодушевлением воспринимаю эту идею. Думаю, со стороны законодательства это будет несложно. Могилев может стать первым городом Союзного государства с таким статусом, - подчеркнул Евгений Лукьянов. - Город заслужил носить это звание. Здесь шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Появление такого города в Союзном государстве беспрецедентно".-0-