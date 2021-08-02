Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью на 10 участках нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 3 августа планируется нанесение дорожной разметки на участке ул. Ф.Скорины от ул.Филимонова до Дачного проезда, съезде с внутреннего кольца МКАД, ул.Игнатовского, ул.Жиновича, ул.Налибокской, ул.Каменногорской, ул.Казимировской, ул.Колесникова, пер.Промышленном и ул.Промышленной.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-