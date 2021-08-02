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ФОТОФАКТ: Освящение места закладки первого старообрядческого храма общины единоверцев в Минске
02.08.2021 20:49 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил место закладки первого старообрядческого храма общины единоверцев, входящих в Белорусскую Православную Церковь. Храм будет освящен в честь святого пророка Илии.-0-
Фото Павла Орловского
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Храм будет освящен в честь святого пророка Илии.
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