Районный фотопленэр проходит в Славгородском регионе

Источник материала: БелТА

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный фотопленэр "Патаемные куткi Слаўгарадчыны" проходит в Славгородском регионе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова.

"В первую очередь пленэр - это возможность для жителей Славгородского района, как молодежи, так и более взрослых людей, продемонстрировать свои творческие способности, сделать увлечение фотографией более популярным в районе, - отметила Елена Шевцова. - Еще одно важное направление - это знакомство жителей Славгородчины и гостей нашего района с культурной самобытностью края, где мы живем".

Пленэр продлится до 15 августа. Уже состоялись тематические мероприятия - выставки, экологические акции и семинары, в том числе на территории республиканского заказника "Славгородский". "В рамках творческого мероприятия проходит фотоконкурс "Славгород туристический", итоги которого будут подведены на празднике "Маковей" у Голубой криницы 14 августа", - отметила Елена Шевцова.

В фотоконкурсе будут представлены несколько номинаций: "Наша история" (фотографии должны отображать исторические и природные места Славгородского района); "Отдыхай активно" (здесь участникам нужно проиллюстрировать отдых в агроусадьбах, активный отдых на природе или различные экскурсии в районе). Еще одна номинация - "Этот загадочный животный мир". Здесь участникам нужно предоставить изображения животных, которые обитают в заказнике "Славгородский". Также можно предоставить снимки с интересных мероприятий в Славгородском районе - они сформируют номинацию "Событийный Славгород".

Работы на фотоконкурс принимаются до 10 августа. Поучаствовать может любой желающий вне зависимости от профессиональных навыков. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые, допускается небольшая коррекция яркости, цвета, контраста и резкости. Также можно производить кадрирование и исправление перспективных искажений.

Пленэр проходит в рамках проекта международной технической помощи "МОСТ как пилотная эко-бизнес модель для местного и регионального экономического роста", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Славгородским районным исполнительным комитетом и Местным фондом развития сельских территорий.-0-