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Волонтеры БРСМ помогут наполнить портфели маленьких гомельчан

03.08.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" стартует сегодня в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Главный офис добра разместится в универмаге "Гомель". Сегодня с 13.00 до 14.00 волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце" начнут собирать канцелярские и спортивные принадлежности, а также другие необходимые для подготовки к предстоящему учебному году вещи. Их перед началом занятий передадут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постепенно к акции подключатся и районы.

"Добрые дела не имеют фиксированных тарифов. Каждый на свое усмотрение и по своим возможностям определяет, что может положить в детский портфель. Возможно, кто-то купит точилку, кто-то набор красок или альбом. Большое начинается с малого, ведь только вместе мы можем помочь ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации", - рассказали в областной организации, отметив, что с каждым годом число добрых сердец в регионе увеличивается.

Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" проводится ежегодно. Она предусматривает адресную социальную поддержку остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. В фокусе внимания и детские интернатные учреждения, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце".

Присоединиться к доброму делу может каждый желающий. Акция продлится по 3 сентября.

Республиканская благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" проходит с 2015 года. Ее идейным вдохновителем выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный офис добра разместится в универмаге "Гомель". Сегодня с 13.00 до 14.00 волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце" начнут собирать канцелярские и спортивные...
 
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