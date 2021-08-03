Дорожную разметку сегодня нанесут на четырех участках в Минске

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Калинина, ул. Мержинского, ул. Малинина, ул. Промышленная.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-