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Дорожную разметку сегодня нанесут на четырех участках в Минске
03.08.2021 09:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Калинина, ул. Мержинского, ул. Малинина, ул. Промышленная.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Калинина, ул....
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