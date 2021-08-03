РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района Илье-громовержцу жертву приносили и зачем хлеб с солью в реке топили

Источник материала: БелТА

День почитания пророка Ильи занимал в календарном обрядовом цикле белорусов особое место. Считалось, что этот народный праздник становится сезонной границей, когда заканчиваются летние земледельческие работы и начинается природный поворот на осень. Значимых обрядов на Илью повсеместно не совершалось, хотя праздник считался большим и важным для каждого сельского жителя. Распространены только местные традиции отдельно взятых деревень, которые веками передавались из поколения в поколение и чудом сохранились до наших дней. Корреспонденты БЕЛТА отправились в агрогородок Кадино Могилевского района, чтобы познакомиться с обрядами местных жителей, которые они до сих пор совершают в день поминовения святого Ильи.

"С именем пророка Ильи связано много поверий, сказаний, народных примет и мифологических представлений, - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева. - Этот грозный святой - хозяин необузданных природных сил и стихий: грома, молнии, дождя. Он мчит по небу на своей огромной колеснице и бросает огненные стрелы в нечистую силу, которая прячется на земле. Самой страшной битвой полярных сил перед празднованием Ильина дня была рябиновая ночь, когда на протяжении всего темного времени суток в небе сверкали сотни молний, а оглушительные громовые раскаты будоражили птичьи стаи и не давали людям спать. Тогда белорусы прятали в доме все блестящие предметы, чтобы ненароком не навлечь на свое жилище беды - огненной стрелы с неба".













Наши предки боялись гнева Ильи, но и безгранично уважали святого: именно ему молились о хорошем урожае и плодородии. Поэтому на праздник жители Могилевского района обязательно делали задел на будущий урожай озимых - засевки. В решето насыпалось посвященное в церкви зерно, в него клали несколько вареных яиц и ставили громничную свечу-оберег, которая, согласно поверьям, защищает от грозы и нечистой силы, приносит облегчение в болезнях. Девушки во главе со старейшей женщиной выносили все это в поле, где у вспаханной борозды их уже ждали ребята. Парням давали по яйцу, которое нужно было сразу очистить - тот, кому попадалось ровное и без впадины с одного конца, назначался главным или первым "сейбітам".













"Счастливчик съедал яйцо и надевал белую праздничную рубаху, остальные же ребята бросали яйца прямо на вспаханное поле как жертву Илье-громовержцу, чтобы земля хорошо родила, - пояснила Ирина Яковлева. - Именно главный "сейбіт" спустя время первым начинал сеять зерно под зиму, чтобы весной оно дало хорошие всходы. Однако перед тем как он начнет работу, вновь зажигали громничную свечу и читали молитву - благословение на богатый урожай. Такой обряд встречается в двух соседних агрогородках Могилевского района - Кадино и Романовичи. Несколько лет назад эту традицию вспомнила местная жительница Марфа Адамовна Ильина, которой на то время было около 90 лет".





Поскольку урожай нужно было оберегать не только от засухи и обильных дождей, но и от града, это положило начало интересной традиции. Утром на Илью каждая хозяйка открывала в своем доме окно и ставила на подоконник угощение - хлеб с солью. Вечером этого дня его нужно было отнести к реке и опустить в воду. Таким подношением можно было задобрить вышние силы и уберечь свои угодья от непогоды.









Еще один обычай праздничного дня - "ильина" перина. В этом обряде принимали участие только девушки. Они собирались дома вместе и набивали сенник свежесжатой соломой и лекарственными травами. Такая перина считалась целебной и лечила от всех болезней, стоило только поспать на ней. Однако чтобы это действительно поправило здоровье и помогло болящему, в процессе работы нужно читать правильные заговоры: "На Іллю, каб здароўя прыдбаць, на саламянай пярыне трэба спаць". Девушки заговаривали травяной сенник не только на здоровье: "Я кладу зверабой, каб любы быў са мной", "А ў мяне душыца, каб добра Богу маліцца", "А ў мяне трава Багародзіцы, хай толькі добрыя думкі родзяцца".









Вечер праздника заканчивался братчиной или, как сегодня чаще говорят - складчиной. В доме одной из женщин собирались соседи, которые приносили с собой различные угощения и разносолы. В свою очередь хозяйка должна была засечь в жертву Громовержцу курицу или петуха и приготовить для своих гостей. Собравшиеся сидели допоздна, пели песни, устраивали танцы и игры. Интересно, что специфических обрядовых напевов для этого праздника не было - в домах белорусов звучали лирические песни о любви, женской доле, явлениях природы. "У зялёную дуброву пайду вечарам к мілому", - выводили высокими звонкими голосами женщины из народного ансамбля "Вячоркi", которые также приняли участие в театрализации.





Одна из них, Мария Стапановна Казачонок, отмечает в День почитания пророка Ильи свой день рождения. "Говорят, что если рождаешься в такой большой праздник, то сразу попадаешь под защиту этого святого: он помогает во всех делах и благих начинаниях, дает хорошую долю, - рассказала солистка с почти сорокалетним стажем. - Поэтому каждый год у меня двойная радость. Я сама родом из Брестчины - там Илью мы не праздновали. Однако соблюдали в этот день все народные приметы: не брались за домашние дела и хозяйственные работы, опасались ходить в лес за грибами и ягодами, не выгоняли со двора животину. И, конечно же, старались после Ильи не купаться: "Да Іллі мужык купаецца, а пасля Іллі з вадой развітаецца".





Реконструкция народных обрядов помогает не только сохранить память о богатой духовной жизни наших предков, их верованиях и традициях, но и передать все это будущим поколениям, уверены в Могилевском районном центре культуры. Именно поэтому к участию в таких театрализациях наряду с местными старожилами приглашают молодежь. Так, "галоўным сейбітам" праздника стал выпускник Белорусского университета культуры и искусств Стас Артемьев. "Сегодня мой первый рабочий день - я буду художественным руководителем в Восходовском центре культуры и досуга, - отметил молодой человек. - Мне было очень интересно погрузиться в это действо. Я смотрел на воссоздание белорусских обрядов даже больше как зритель - и происходящее, безусловно, завораживало. Всего за один день я узнал много нового об истории и фольклоре Могилевского района. Уверен, что такие культурные инициативы подтолкнут молодежь к изучению традиций своей семьи и белорусского народа. Ведь мы действительно богаты своим историческим прошлым".













Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-