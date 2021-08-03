Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 12 участках в Минске

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня предусмотрены в Минске в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 датчики контролируют соблюдение водителями скоростного режима на пр. Независимости, д.131 (60 км/ч) и ул. Кальварийская, д.25 (60 км/ч). Контроль здесь продлится до 20.00.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, д.75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул. Орловская, д.80 (60 км/ч), ул. Чкалова, д.1 (60 км/ч), ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - на пр. Пушкина, д. 70А (60 км/ч), пр. Дзержинского, д.3Б (60 км/ч), пр. Независимости, д.45 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-