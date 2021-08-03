Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области из-за непогоды зафиксировано 45 случаев падения деревьев. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, были повреждены кровли 27 жилых домов, 4 хозяйственных построек и 10 объектов соцкультбыта. Зафиксировано 45 случаев падения деревьев в Россонском (25 случаев), Полоцком (7), Витебском (7), Лиозненском (3) и Сенненском (1) районах. В Полоцком районе зафиксировано 2 случая падения деревьев на проезжую часть автодорог с образованием завалов общей протяженностью 800 м. Задержка движения автотранспорта составила 2 часа 45 минут. Элементами кровель и поваленными деревьями в Россонском районе повреждены 60 автомобилей", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС деблокирована из-под поваленного дерева женщина , которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории Витебской области периодически нарушалось электроснабжение 210 населенных пунктов, 14 сельскохозяйственных зданий и 574 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 3 августа остаются без электроснабжения 10 населенных пунктов и 15 трансформаторных подстанций в Полоцком и Россонском районах. -0-

Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах