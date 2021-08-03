Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ​Энергетики оперативно восстановили электроснабжение более 200 населенных пунктов Витебской области, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал "Белэнерго".

В течение предыдущих суток энергетики Витебщины оперативно устраняли технологические нарушения, вызванные сильными дождями и порывистым ветром. Было восстановлено электроснабжение более 200 населенных пунктов. "Временные отключения наблюдались в некоторых населенных пунктах Шумилинского, Витебского, Шарковщинского, Миорского, Лиозненского, Полоцкого, Оршанского, Толочинского и других районов области. Для ускорения выполнения работ были привлечены дополнительный персонал и техника", - говорится в сообщении.

Основная причина аварийных отключений - падение деревьев и их веток на провода линий электропередачи. По состоянию на 9.00 3 августа продолжались аварийно-восстановительные работы в 10 населенных пунктах, расположенных в Полоцком и Россонском районах. РУП "Витебскэнерго" приняты все необходимые меры для устранения технологических нарушений и восстановления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки.

В сообщении отмечается, что в случае отсутствия электроснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую электрических сетей района по телефону 144.-0-