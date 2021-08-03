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Более 20 обращений поступило на горячую линию КГК по вопросам благоустройства Гомеля

03.08.2021 10:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 обращений поступило на горячую линию по вопросам благоустройства, которую провел Комитет государственного контроля Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Во время горячей линии жители Гомеля жаловались на ненадлежащее содержание дворов, детских и спортивных площадок, отсутствие игрового оборудования, неудовлетворительное состояние проездов, парковок и пешеходных дорожек. Например, горожане рассказали, что двор жилого дома № 21 по улице Малайчука не приводится в порядок более 5 лет. Несмотря на неоднократные обращения его жильцов в КЖРЭУП "Железнодорожное", недостатки не устранены.

Все обращения взяты региональным КГК на контроль. Городским властям поручено принять действенные меры по разрешению проблемных вопросов.

В областном Комитете госконтроля по итогам горячей линии отметили, что проблем с благоустройством могло быть заметно меньше, если бы организации ЖКХ своевременно и в полном объеме выполняли необходимые работы. В этом случае значительно сократились бы и затраты на восстановление объектов.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Во время горячей линии жители Гомеля жаловались на ненадлежащее содержание дворов, детских и спортивных площадок, отсутствие игрового оборудования,...
 
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