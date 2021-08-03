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Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район

03.08.2021 11:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вчера на Витебскую область обрушился грозовой фронт, пострадали 4 района. Самые большие разрушения зафиксированы на Россонщине. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника областного УМЧС Андрей Гавриленко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сильный ветер, достигавший 16 м/с, повредил кровли жилых домов, школ, садов, повалил деревья в 6 населенных пунктах Полоцкого, Россонского, Сенненского и Глубокского районов.

"В Россонском районе ветер повредил крыши 27 жилых домов, 10 объектов социально-культурной сферы (больницы, школы, детские сады и др.), четырех хозпостроек. Были повалены деревья. Попавшая под поваленное дерево женщина доставлена в больницу с травмами", - рассказал Андрей Гавриленко.

Он добавил, что в Россонах упала и вышка связи МТС. Жители района остались без сотовой связи. За ночь вышку установили обратно, связь была восстановлена.

Работники МЧС и в ночное время устраняли последствия стихии. В частности, убирали нависшие над подъездами домов элементы кровли, чтобы те не обрушились.

В каждом районе, где шквалистый ветер нанес урон, оперативно сработали аварийные бригады, комиссии по ЧС, в том числе ситуационные штабы, принимавшие неотложные меры по ликвидации последствий. Всего на аварийных работах было задействовано 40 единиц техники МЧС и более 150 человек личного состава. Спасателям помогали в устранении повреждений работники ЖКХ, облгаза, энергетики, лесники.

Еще остаются обесточенными 10 населенных пунктов Россонского, Глубокского и Полоцкого районов. Спасатели и заинтересованные службы районов продолжают восстановительные работы.-0-

В Витебской области из-за непогоды зафиксировано 45 случаев падения деревьев

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Теги: Витебск
 
 
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Сильный ветер, достигавший 16 м/с, повредил кровли жилых домов, школ, садов, повалил деревья в 6 населенных пунктах Полоцкого, Россонского, Сенненского и Глубокского...
 
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