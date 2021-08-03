Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширенная продажа товаров для школьников продлится в Минске до 1 сентября. Об этом рассказала сегодня журналистам начальник отдела развития торговли и услуг ГО "Столичная торговля и услуги" Анастасия Макарская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Активная продажа детской одежды и обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-меловых товаров организована в Минске с середины июля и продлится до 1 сентября, - рассказала Анастасия Макарская. - В основном школьные товары в торговых точках столицы представлены белорусскими производителями. Оптимальная стоимость экипировки учащихся младших классов составит от Br270 до Br800, а старших - от Br350 до Br980. Сюда входит одежда, обувь, галантерейные товары, школьные принадлежности".

Расширенный ассортимент школьных товаров представлен в ГУМе, ЦУМе, универмаге "Беларусь" и торговом доме "На Немиге". Во всех объектах для удобства посетителей работают школьные базары, которые оборудованы примерочными кабинами, банкетками, кондиционерами. На местах предоставляют скидки, приводят маркетинговые мероприятия.

Так, в ЦУМе в секции "Детский мир" на 3-м этаже представлен весь ассортимент товаров к школе. Кроме того, реализация канцелярских и бумажно-беловых товаров, школьно-письменных принадлежностей и ученической галантереи дополнительно организована в торговом павильоне со стороны метро, в магазинах "Комаровский" по ул. В.Хоружей, 10 и "Товары для женщин" по ул.Куйбышева, 75.

Каждую среду августа в центральном универмаге проходит акция "День школьника" с предоставлением скидки до 50% на ученические товары. А по 3 сентября покупателям дают возможность бесплатной подгонки школьной одежды, приобретенной в торговом объекте.

В ГУМе тематическая секция "Товары для детей" разместилась на 2-м этаже. Отдельно обозначена зона товаров для первоклассника. Увеличена демонстрационная площадь выкладки сорочек для мальчиков, обуви, установлено дополнительное оборудование для расширенной продажи ранцев и рюкзаков. До 15 августа здесь проходит акция "Подарок за покупку", а до 15 сентября - "Радужные цены". Она представляет собой снижение цены на 100 наименований товаров к школе.

Помимо этого, 12, 19 и 26 августа с 13.00 до 16.00 в универмаге будут проходить музыкально-развлекательные и спортивные мероприятия для детей.

В универмаге "Беларусь" школьные товары широко представлены в секциях "Товары для детей" и "Канцтовары, игрушки", которые расположены на 3-м и 4-м этажах. Дополнительно на 1-м этаже открыт отдел "Товары для школы", где в широком ассортименте имеются школьно-письменные и канцелярские товары, ученическая галантерея, обувь и чулочно-носочные изделия. В секции "Товары для мужчин" можно найти большой выбор швейных изделий и сорочек для мальчиков, а в павильоне на ул.Селицкого, 105 - ученической галантереи, чулочно-носочных изделий, школьно-письменных и канцелярских товаров.

До 31 августа на отдельные модели одежды для школьников в универмаге действуют скидки от 30 до 50%, на модели обуви - 33-35%, а на ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров - 40%.

В ТД "На Немиге" предлагают одежду делового стиля для мальчиков и девочек, трикотажные изделия, обувь, канцелярские товары в секциях на 2-м этаже. Дополнительно в комплексе "Товары для мужчин" на 2-м этаже организована продажа школьной одежды для мальчиков и ученической галантереи.

По прогнозу специалистов комитета по образованию Мингорисполкома, в наступающем учебном году количество учащихся средних школ в столице составит порядка 216,9 тыс. человек, из них первоклассников - около 24,6 тыс.-0-