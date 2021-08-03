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ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне

03.08.2021 13:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове. Со старшинами, сержантами, прапорщиками и офицерами 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов проводятся контрольные занятия по метанию гранаты, стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.-0-

Фото Рамиля Насибулина

ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне

ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
ФОТОФАКТ: Занятия по огневой подготовке проходят на 227-м общевойсковом полигоне
 
 
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Со старшинами, сержантами, прапорщиками и офицерами 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов проводятся...
 
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