Современная баскетбольная площадка открылась в Минске

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие баскетбольной площадки в рамках проекта "Спорт для всех" состоялось сегодня в парковой зоне водохранилища Дрозды на проспекте Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

На площадке - восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов. На взрослой площадке расположены два корта 3х3, на которых впервые в Беларуси использовано профессиональное синтетическое уличное покрытие - противоскользящее, устойчивое к износу, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. На детской площадке установлено баскетбольное "дерево" с пятью щитами, расположенными на разной высоте, поэтому каждый ребенок, независимо от возраста и роста, сможет попробовать себя в баскетболе.

















Запуск проекта "Спорт для всех", приуроченного к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, состоялся 7 июля - в агрогородке Лошница была открыта современная спортивная площадка по воркауту. Продолжение последовало: 17 июля в Бобруйске во время республиканского культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" была открыта площадка для мини-футбола на базе ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш". Теперь на очереди Сморгонь - 6 августа в живописном месте, в городском парке на берегу местного озера, состоится открытие очередной площадки по воркауту. На ней жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.













"Спорт для всех" - новый республиканский социальный проект Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни в Республике Беларусь. Реализация проекта подразумевает строительство комплексных и комфортных площадок по Street Workout, на которых будет удобно выполнять широкий набор упражнений как подросткам, так и взрослым, в том числе с ограниченными физическими возможностями (параворкаут). В рамках проекта планируется открытие площадок как для занятий воркаутом, так и баскетболом, мини-футболом и другими видами спорта.

Цель и основная идея проекта - спорт, доступный каждому, независимо от социального статуса и финансовых возможностей.-0-

































Фото Павла Орловского