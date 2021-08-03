Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки от БСЖ

Источник материала: БелТА

3 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки и поздравления от Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканская акция "Хлеб на ладонях женщины" проходит сегодня на Могилевщине, - отметила депутат Палаты представителей и член правления БСЖ Ольга Петрашова. - По традиции мы уже седьмой год отмечаем женщин-комбайнеров, которые вносят свой посильный вклад в хлебный каравай страны. Таких на весь регион набралось всего десять человек - это жены и дочери, молодые специалисты и даже многодетные мамы. Их труд заслуживает уважения, а высокие результаты в битве за урожай - нашей благодарности".

В Шкловском районе женщины-комбайнеры работают в трех хозяйствах - ОАО "Амкодор-Шклов", ЗАО "Нива" и ОАО "Говяды-Агро". Так, муж и жена Елена и Сергей Голубцовы из ЗАО "Нива" за одним комбайном уже шестую уборочную. За это время начали понимать друг друга без слов. "Жена и гайку может подкрутить, и ключ подать - все делаем вместе", - говорит супруг.

"Женщине на комбайне непросто, но человек ко всему привыкает, поэтому и трудимся бок о бок не первый год, - говорит Елена Голубцова. - Зерно убираем уже третью неделю - работа ответственная от зари и до зари. Жаркая погода, конечно же, подсушила урожай, но мы нацелены на результат - будем убирать хлеб до последнего зернышка".

В ОАО "Амкодор-Шклов" работают 11 экипажей, из них только один семейный. Уже вторую неделю на поля хозяйства выезжают отец и дочь Виталий Петрашенко и Екатерина Крузьмер. Девушка - будущий учитель физкультуры, студентка третьего курса Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова. На уборочной уже не новичок - третий год в должности комбайнера. Поздравления принимает с благодарностью: такое внимание приятно и вдохновляет на новые победы в битве за урожай.

"Работу уже знаем, все ладится и получается, - говорит Екатерина Крузьмер. - Друзья и знакомые даже не удивляются, что все лето работаю на комбайне. Единственное, к чему до сих пор не привыкла - это ранний подъем: работа идет напряженная с 7 утра и до 10 вечера. Заработанные деньги пока не трачу: откладываю на мечту - хочу купить машину. Права уже есть, осталось дело за малым".

Депутаты и профсоюзы также побывали в ОАО "Говяды-Агро", где на одном комбайне работают молодожены Евгений и Ангелина Шевчик. На двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, а в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц проходит в битве за новый урожай.

Все труженицы получили в подарок от депутата и профсоюзов бытовую технику, постельное белье, косметику и цветы, а также пожелания успехов в работе и семейного благополучия.

В эту уборочную кампанию на полях региона работает 961 экипаж комбайнеров, в том числе 109 молодежных, 84 семейных и 10 смешанных. Всего на жатве задействован 701 водитель на отвозке зерна и 1605 механизаторов, среди которых 10 женщин. Участницы уборочной трудятся в Быховском, Кричевском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Шкловском районах.-0-