В Витебском районе в братской могиле перезахоронили останки более 80 солдат

Источник материала: БелТА

3 августа, Витебский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 80 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на плацдарме Новики Витебского района, перезахоронили в новой братской могиле, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего 83 солдата нашли единое место упокоения в Новиках. Останки обнаружили белорусские и российские поисковики московской общественной организации (МОО) "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение", поискового отряда "Разведчики воинской славы" и служащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси.





На этом месте в годы войны находился плацдарм, где проходили ожесточенные бои с немецкой армией. За короткий срок во время боев в феврале-марте 1944 года здесь почти полностью полег 735-й самоходный артиллерийский полк. Он был сформирован незадолго до этого, командиры только выпустились из военного училища.

"В прошлом году мы работали на этом плацдарме и определили точки, на которых нужно было провести поисковые работы дополнительно, поскольку мы знали историю боев в этой местности. Знаем, что 33-я армия понесла большие потери, и к началу операции "Багратион" ее сменила уже 5-я армия. В этом году мы вернулись, данная поисковая вахта уже вторая, она охватила Лиозненский и Витебский районы, где на трех объектах мы обнаружили останки 154 военнослужащих Красной армии. Планируем в следующем году также приехать сюда, чтобы продолжить поисковую работу. Еще много мест, где, мы уверены, сможем найти останки советских воинов", - рассказал председатель правления МОО "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков.





Председатель правления МОО "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков

Большинство фамилий бойцов не установлены. Поисковики обнаружили медальон с почти истлевшей запиской, которую постараются восстановить, чтобы узнать имя бойца, а позже найти его родственников.

Валерий Загреков отметил, что совместная работа с 52-м батальоном длится уже 14 лет. За это время подняты из недр белорусской земли останки около 2 тыс. бойцов. Имена части из них определены, но многие так и остаются безвестными. Московский поисковый клуб регулярно выкупает трофейные снимки аэрофотосъемки военных лет, накладывает изображения на современные карты и на местах былых воронок от бомбежки ведет поиски.

В Витебской области поисковые работы проводятся постоянно. В регионе более 1,5 тыс. захоронений, в которых покоятся свыше 400 тыс. советских солдат. "К этой работе подключается и молодежь, идет смена поколения поисковиков. А это значит, что патриотическая память передается на генном уровне", - подчеркнул заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома - начальник отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей Петр Гнутенко.-0-





Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи - начальник отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей Витебского облисполкома Петр Гнутенко





















Председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин

























Фото Александра Хитрова