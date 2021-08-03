ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске

03.08.2021 19:29 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня знаний Первомайский районный комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" г.Витебска провел районную благотворительную акцию "Первомайский с добром" в рамках ежегодной республиканской благотворительной акции "В школу с "Добрым сердцем". Волонтеры сводного отряда "С добром" и "Ты не один" организовали благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей среди посетителей ТЦ GreenЦентр, собранные подарки будут переданы детям.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске

ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры сводного отряда "С добром" и "Ты не один" организовали благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей среди посетителей ТЦ GreenЦентр,...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by