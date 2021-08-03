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ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске
03.08.2021 19:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня знаний Первомайский районный комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" г.Витебска провел районную благотворительную акцию "Первомайский с добром" в рамках ежегодной республиканской благотворительной акции "В школу с "Добрым сердцем". Волонтеры сводного отряда "С добром" и "Ты не один" организовали благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей среди посетителей ТЦ GreenЦентр, собранные подарки будут переданы детям.-0-
Фото Александра Хитрова
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Волонтеры сводного отряда "С добром" и "Ты не один" организовали благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей среди посетителей ТЦ GreenЦентр,...
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