Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 4 августа будут наносить дорожную разметку на 10 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на участке ул. Ф.Скорины от ул.Филимонова до Дачного проезда, съезде с внутреннего кольца МКАД на пр.Партизанский, улицах Игнатовского, Жиновича, Налибокской, Казимировской и Колесникова.

Кроме этого, работы будут проходить по пер.Промышленному, ул.Промышленной и на участке пр.Рокоссовского от ул.Малинина до ул.Плеханова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-