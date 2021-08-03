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В Минске нотариусы 4 августа проконсультируют бесплатно
03.08.2021 19:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нотариусы нотариальной конторы №3 Советского района 4 августа проконсультируют бесплатно. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.
Все консультации для клиентов, которые обратятся на прием, будут проводиться бесплатно. Именно в этот день 2008 года нотариальная контора №3 Советского района впервые открыла двери для посетителей.
Консультации будут проводиться по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Для этого можно записаться на прием к нотариусам конторы через единый номер клиент-центра Минской городской нотариальной палаты (+37529 114 45 45), обратиться в порядке живой очереди (по расписанию работы нотариальной конторы), а также дистанционно, позвонив по одному из номеров конторы, указанных на сайте БНП в разделе "Найти нотариуса".
Нотариальная контора 4 августа работает с 8.00 до 17.00.-0-
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Нотариальная контора 4 августа работает с 8.00 до 17.00.
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