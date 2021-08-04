Межотраслевую ярмарку вакансий проведут в Барановичах 5 августа

Источник материала: БелТА

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 20 предприятий и организаций примут участие в межотраслевой ярмарке вакансий в Барановичах 5 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Акция пройдет с 10.00 до 12.00 в фойе городского Дома культуры. Ожидается, что ее участниками станут около двух десятков предприятий и организаций различных форм собственности, работающих в сферах торговли, строительства, промышленности, транспорта, образования, соцзащиты. В частности, о своем участии в ярмарке заявили Барановичские станкостроительный и автоагрегатный заводы, БПХО и завод автоматических линий, отделение Барановичской дистанции пути и комбинат надомного труда, хлебозавод и торговый дом "Лагуна", стройтрест №25 и Барановичская швейная фабрика. Вакансии также предложат швейная компания "Шарм Премьер" и производственный участок ОО "БелТИЗ", ТЦСОН и зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Соискатели смогут из первых рук получить интересующую их информацию. Организаторы мероприятия рекомендуют безработным иметь при себе паспорт, трудовую книжку и документы, подтверждающие квалификацию, чтобы на месте пройти собеседование с представителями кадровых служб. Во время акции можно будет получить консультации нотариуса, специалистов по пенсионному обеспечению и службы занятости.

Совместно с Барановичской центральной поликлиникой на ярмарке будет организован пункт вакцинации от COVID-19 для всех желающих. На месте будет консультировать врач общей практики.

На 1 июля наниматели Барановичей заявили о 1765 вакансиях. На эту же дату в качестве безработных официально зарегистрированы 146 человек (0,2% от экономически активного населения города). За I полугодие за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились 1425 человек, на постоянную и временную работу трудоустроено 956 граждан.-0-