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Дорожную разметку нанесут на пяти участках в Минске
04.08.2021 09:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Калинина, ул. Мержинского, пер. Калинина, ул. Малинина, ул. Прушинских.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
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