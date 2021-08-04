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Дорожную разметку нанесут на пяти участках в Минске

04.08.2021 09:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Калинина, ул. Мержинского, пер. Калинина, ул. Малинина, ул. Прушинских.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
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