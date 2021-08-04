В День памяти святого Георгия Конисского в Могилеве проведут крестный ход и церемонию закладки памятника

Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Конисского, сообщили БЕЛТА в Могилевской епархии.

"6 августа Православная церковь чтит память святителя Георгия Конисского, молитвенника и покровителя земли Могилевской и Белорусской. 5-6 августа в Могилеве состоятся торжества в честь этого поборника святой Православной веры", - рассказали в Могилевской епархии.

Начнутся торжественные мероприятия 5 августа в Свято-Никольском монастыре. Здесь в 17.00 пройдет богослужение архиерейским чином с чтением акафиста святителю Георгию Могилевскому. На следующий день, 6 августа, в 8.30 здесь же пройдет божественная литургия, после которой состоится крестный ход к дворцу Георгия Конисского. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в 9.30 запланирована встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который проведет божественную литургию в сослужении архиереев БПЦ.

В полдень пройдет церемония закладки памятника святителю Георгию около верхней площадки лестницы, которая ведет в парк Подниколье. После этого около дворца Георгия Конисского состоится молебен в честь православного деятеля.-0-