ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В День памяти святого Георгия Конисского в Могилеве проведут крестный ход и церемонию закладки памятника

04.08.2021 09:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Конисского, сообщили БЕЛТА в Могилевской епархии.

"6 августа Православная церковь чтит память святителя Георгия Конисского, молитвенника и покровителя земли Могилевской и Белорусской. 5-6 августа в Могилеве состоятся торжества в честь этого поборника святой Православной веры", - рассказали в Могилевской епархии.

Начнутся торжественные мероприятия 5 августа в Свято-Никольском монастыре. Здесь в 17.00 пройдет богослужение архиерейским чином с чтением акафиста святителю Георгию Могилевскому. На следующий день, 6 августа, в 8.30 здесь же пройдет божественная литургия, после которой состоится крестный ход к дворцу Георгия Конисского. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в 9.30 запланирована встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который проведет божественную литургию в сослужении архиереев БПЦ.

В полдень пройдет церемония закладки памятника святителю Георгию около верхней площадки лестницы, которая ведет в парк Подниколье. После этого около дворца Георгия Конисского состоится молебен в честь православного деятеля.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"6 августа Православная церковь чтит память святителя Георгия Конисского, молитвенника и покровителя земли Могилевской и Белорусской. 5-6 августа в Могилеве...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Метания рыбацкого сапога и пенная вечеринка - праздник моря отметят на Августовском канале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by