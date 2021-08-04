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ГАИ Минска усилит контроль за пешеходами

04.08.2021 09:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня по 6 августа на территории Минска проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с уязвимыми участниками дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

С начала года на территории Минска, несмотря на снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, погибших и раненых, возросло количество наездов на несовершеннолетних участников дорожного движения, а также ДТП, совершенных по вине пешеходов.

В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор и из-за указанного транспорта может неожиданно появиться пешеход, - отметили в ГАИ. - Уважаемые пешеходы, в свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, то есть необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства. При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку".

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.

"Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.
 
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