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Аграрии Могилевской области приступают к севу озимого рапса

04.08.2021 11:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области приступают 5 августа к севу озимого рапса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"Уже наступили оптимальные сроки для сева озимого рапса, - отметили в комитете. - Посевы займут 50 тыс. га. На засев этой площади будет израсходовано 325 т семян, из которых 80% - собственные сорта. Планируется, что сев озимого рапса завершится в регионе не позднее 20 августа".

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Могилевской области перешагнула экватор и составила почти 165 тыс. га. Намолочено 504 тыс. т зерна при средней урожайности 30,6 ц/га.

Кроме того, убрано 94% площадей льна из запланированных 7 тыс. га. На сегодня теребление завершено в Горецком, Могилевском и Чаусском районах, на подходе - Хотимский, Мстиславский и Шкловский. Намолочено льносемян более 1 тыс. т.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Посевы займут 50 тыс. га. На засев этой площади будет израсходовано 325 т семян, из которых 80% - собственные сорта. Планируется, что сев озимого рапса завершится в...
 
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