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Движение на участке автодороги Н8940 в Минском районе временно ограничат 5 августа
04.08.2021 14:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги Н8940 в Минском районе 5 августа временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"5 августа с 11.00 до 13.00 на 2-м км автодороги Н8940 Заславль - Кирши - Новое Поле вблизи поворота на д.Кирши запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом этой информации.-0-
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Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом этой...
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