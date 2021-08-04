ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе

04.08.2021 14:55 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе уборочная кампания в разгаре. Более 60% зерновых и зернобобовых убрано в ПК "Ольговское". Битва за урожай 2021 года продолжается.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе

ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
Заведующая складом ПК "Ольговское" Татьяна Антанович
Заведующая складом ПК "Ольговское" Татьяна Антанович
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
Комбайнер Алексей Юрочкин и его помощник Николай Титов
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
Главный агроном Владимир Михайлов и заведующий зернотоком Сергей Домакуров
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
Зерноток в агрогородке Бабиничи
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
Водитель Сергей Парамонов
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 60% зерновых и зернобобовых убрано в ПК "Ольговское". Битва за урожай 2021 года продолжается.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Кабинет компьютерной томографии открыли в Барановичском онкодиспансере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by