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ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
04.08.2021 16:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Управление спорта и туризма Брестского облисполкома разрабатывает туристические маршруты по Малоритскому району. По мнению специалистов, Малоритский район привлекателен как тур выходного дня для жителей Бреста и окрестностей, также его можно включить в маршрут многодневного тура по Брестской области. Маршруты включат в себя природные достопримечательности, экскурсии на брендовые промышленные производства. Венцом туристического интереса станут восстановленные технологии ткачества "кожушком" и выпечка гречневого хлеба - как национально-культурная особенность Малоритского района. Остановиться с ночевкой можно в расположенных поблизости агроусадьбах. Всего их в Малоритском районе 13. Хозяева предлагают сервис на разный вкус и кошелек.-0-
Фото Вадима Якубёнка
У Пожежинского родника
Царь-Дуб возле деревни Пожежин
Травница
Одна из агроусадеб в Малоритском районе
Директор районного центра народного творчества Валентина Струнец
Заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк за ткацким станком в районном центре народного творчества
Свято-Рождества Богородичная церковь в деревне Луково.
Луковское озеро
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Управление спорта и туризма Брестского облисполкома разрабатывает туристические маршруты по Малоритскому району. По мнению специалистов, Малоритский район...
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