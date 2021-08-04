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ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе

04.08.2021 16:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Управление спорта и туризма Брестского облисполкома разрабатывает туристические маршруты по Малоритскому району. По мнению специалистов, Малоритский район привлекателен как тур выходного дня для жителей Бреста и окрестностей, также его можно включить в маршрут многодневного тура по Брестской области. Маршруты включат в себя природные достопримечательности, экскурсии на брендовые промышленные производства. Венцом туристического интереса станут восстановленные технологии ткачества "кожушком" и выпечка гречневого хлеба - как национально-культурная особенность Малоритского района. Остановиться с ночевкой можно в расположенных поблизости агроусадьбах. Всего их в Малоритском районе 13. Хозяева предлагают сервис на разный вкус и кошелек.-0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе

ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
У Пожежинского родника
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Царь-Дуб возле деревни Пожежин
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Травница
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Одна из агроусадеб в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Директор районного центра народного творчества Валентина Струнец
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк за ткацким станком в районном центре народного творчества
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Свято-Рождества Богородичная церковь в деревне Луково.
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Луковское озеро
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе

 
Теги: Брест
 
 
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Управление спорта и туризма Брестского облисполкома разрабатывает туристические маршруты по Малоритскому району. По мнению специалистов, Малоритский район...
 
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