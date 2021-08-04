ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе

Источник материала: БелТА

4 августа, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Управление спорта и туризма Брестского облисполкома разрабатывает туристические маршруты по Малоритскому району. По мнению специалистов, Малоритский район привлекателен как тур выходного дня для жителей Бреста и окрестностей, также его можно включить в маршрут многодневного тура по Брестской области. Маршруты включат в себя природные достопримечательности, экскурсии на брендовые промышленные производства. Венцом туристического интереса станут восстановленные технологии ткачества "кожушком" и выпечка гречневого хлеба - как национально-культурная особенность Малоритского района. Остановиться с ночевкой можно в расположенных поблизости агроусадьбах. Всего их в Малоритском районе 13. Хозяева предлагают сервис на разный вкус и кошелек.-0-

Фото Вадима Якубёнка













У Пожежинского родника

















Царь-Дуб возле деревни Пожежин





Травница









Одна из агроусадеб в Малоритском районе





















Директор районного центра народного творчества Валентина Струнец









Заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк за ткацким станком в районном центре народного творчества





Свято-Рождества Богородичная церковь в деревне Луково.













Луковское озеро



























