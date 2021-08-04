Заяц: Могилевская область ставит высокие цели на уборочную - собрать не менее 1 млн т урожая

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4 августа, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область ставит высокие цели на уборочную - собрать не менее 1 млн т урожая: зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Об этом сказал председатель облисполкома Леонид Заяц во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уборка в Могилевской области в активной фазе. Мы уже перешагнули экватор. Всего по региону убрано порядка 504 тыс. т зерна. Урожайность 30,6 ц/га. Это на 3,4 ц/га меньше, чем в прошлом году, но по объективным причинам. Мы планируем собрать не менее 1 млн т зерновых, колосовых и зернобобовых культур", - отметил Леонид Заяц.

Премьер-министр Роман Головченко ознакомился с ходом уборочной кампании в КСУП "Вязовница-Агро" в Осиповичском районе. Здесь министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал, как идет уборочная в целом по республике. Лидером на жатве остается Брестская область. "Продовольственная безопасность нашей страны будет обеспечена", - подчеркнул министр.





О ходе работ в полях Могилевской области рассказал Леонид Заяц. "Мы ожидаем валовой сбор зерновых и зернобобовых культур выше уровня прошлого года. Это обеспечит потребности в фураже, семенах, мы рассчитаемся с государством. На данном этапе перебрасываются комбайны с тех участков, где закончили уборку. Такой слаженный механизм действует по всей области. Все это делается для того, чтобы к 15 августа в большинстве своем можно было обмолотить зерновые и зернобобовые. Останется гречиха, просо - эти культуры еще требуют дозревания", - сказал губернатор.

Сейчас в Могилевской области активно идет подготовка почвы под посевы озимого рапса, уборка соломы, заготовка кормов.

Планами на уборочную кампанию поделился директор КСУП "Вязовница-Агро" Леонид Гордецкий. "На сегодняшний день мы намолотили уже около 4 тыс. т. Задача на уборочную - 9,6 тыс. т зерна, - отметил он. - Урожаи на полях хорошие. Мы делаем все для того, чтобы в закромах был хлеб, имелись в достаточном количестве комбикорма, чтобы были хорошие ежедневные надои". По словам директора, в зерновом клине предприятия озимые культуры составляют более 70%.

Как сообщили в Осиповичском райисполкоме, в конце прошлого года в районе появилось новое сельскохозяйственное предприятие, которое приняло на себя все активы и обязательства филиала ОАО "Белшина-Агро" - КСУП "Вязовница-Агро". У предприятия более 12 тыс. га земли. На территории предприятия находится 17 животноводческих ферм, из них 10 молочно-товарных. В июле 2020 года введена в эксплуатацию первая очередь строительства молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада.-0-









Фото Олега Фойницкого