В сельской местности Витебской области откроют 2 стационарных соцпункта от ТЦСОН

Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области от территориальных центров соцобслуживания населения (ТЦСОН) Городокского и Толочинского районов обустроят 2 социальных пункта в сельской местности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Одной из ключевых задач для комитета является приближение социальных услуг к населению в глубинке. В Витебской области действуют 6 филиалов (2 в Верхнедвинском районе и по одному в Глубокском, Городокском, Чашникском, Оршанском районах) и 241 социальный пункт от районных ТЦСОНов, 208 из которых расположены в сельской местности, а остальные - в крупных городах. Программой развития социальной сферы Витебщины на нынешнюю пятилетку предусмотрено введение еще 2 стационарных соцпунктов. Один из них появится в Городокском районе в этом году, второй - в Толочинском в 2025 году.

Сотрудники и специалисты филиалов и соцпунктов ТЦСОНов прежде всего проводят консультации для населения, принимают заявления и документы на оказание социальной помощи, а в филиалах еще ведется кружковая работа. Однако не во всех населенных пунктах возможно или целесообразно организовывать филиалы центров соцобслуживания. И чтобы граждане не были обделены такого рода поддержкой и смогли подать необходимые документы, например, на оказание материальной помощи, в отдаленных деревнях и селах создают социальные пункты. Здесь многодетные семьи, одинокие граждане и люди с инвалидностью могут узнать, какие льготы, бесплатные услуги им полагаются, а работники соцпунктов помогут в сборе необходимых документов и оформлении заявлений. Затем они направляют собранные данные в райцентр. Таким образом жители отдаленных населенных пунктов могут получать консультации и помощь в оформлении документов на соцподдержку в шаговой доступности.-0-