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Столинский район первым в Брестской области завершил уборку зерновых

04.08.2021 20:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский район первым в Брестской области завершил уборку зерновых, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василий Литвинкевич.

Колосовые в районе убраны на площади свыше 19 тыс. га, намолочено 77,6 тыс. т зерна при средней урожайности 40,1 ц/га. Это на 1,5-2 ц больше прошлогоднего. Самую высокую урожайность получили в УП "Рубельский", где на круг собрали 67 ц.

"Насколько я знаю, наше СПК "Ворони" было также первым хозяйством в республике, которое завершило жатву", - заметил Василий Литвинкевич. Темпами и качеством уборки в этом году он доволен: аграрии провели жатву слаженно, за три недели, с минимальными потерями. 100 экипажей комбайнеров ежедневно убирали по 5-6% площадей. Многие преодолели планку в тысячу тонн намолота.

"Рассчитывали все же получить немного больший урожай. Зерновые начиная с весны хорошо пошли в рост, начал наливаться колос. Но в период налива зерна помешала засуха, когда днем температура стояла под 37 градусов. Из-за этого и недобрали какой-то процент. Тем не менее намолотили примерно на 4 тыс. т больше уровня прошлого года. Старались и работали, можно сказать, от темна до темна", - подчеркнул первый зампред. От имени руководства района он поблагодарил тружеников села за то, что они оперативно и на высоком уровне справились с поставленной задачей.

Всех передовиков жатвы наградят на районных "Дажынках", которые планируется провести в этом месяце в деревне Нижний Теребежов. Пока сельхозпредприятия начинают готовиться к очередной посевной - создавать задел под урожай 2022 года.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Колосовые в районе убраны на площади свыше 19 тыс. га, намолочено 77,6 тыс. т зерна при средней урожайности 40,1 ц/га.
 
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