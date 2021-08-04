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СК заявляет о новых подробностях в деле о смертельной травме на производстве в Минске
04.08.2021 20:45 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Ранее в ведомстве сообщали, что 29 июня в производственном помещении на улице Долгобродской погиб 31-летний мужчина. Он занимался штукатуркой. Как выяснилось, ни трудового договора, ни договора подряда или каких-либо иных гражданско-правовых отношений у погибшего с организацией не было. Помимо того, и очевидец происшествия, 46-летний минчанин, работал на объекте, но официально трудоустроен не был. Также в ходе предварительного расследования стало известно, что зарплата на предприятии частично выплачивается в конвертах. Соответствующую информацию следователи передали в налоговую.
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Ранее в ведомстве сообщали, что 29 июня в производственном помещении на улице Долгобродской погиб 31-летний мужчина. Он занимался штукатуркой. Как выяснилось, ни...
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