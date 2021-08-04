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Минчанин завладел деньгами столичного предприятия в особо крупном размере: возбуждено уголовное дело

04.08.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Мошенничество в особо крупном размере - по этой статье Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Считается, что минчанин завладел деньгами столичного предприятия в особо крупном размере. В ГУВД также добавили, что мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. В милиции выяснили, что в октябре 2018 года под предлогом закупки и продажи лесоматериала он завладел крупной суммой денег, причем действовал путем обмана и злоупотребления доверием, подчеркнули правоохранители.

Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Минска:

Так, минчанин заключил договор с одной из минских организаций по закупке и поставке лесоматериала, но исполнять свои обязательства не намеревался. Мужчина часть переведенных денег организации вернул, аргументировав,  что на такую сумму осуществить закупку не сможет. А оставшуюся часть обналичил и потратил на свои нужды. Сумма ущерба составила 46000 рублей. Установлено, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.


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Теги: Минск
 
 
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