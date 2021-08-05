"Брестоблимущество" выставило на торги в августе более 40 объектов недвижимости

Источник материала: БелТА

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" выставил на торги в августе более 40 неиспользуемых объектов недвижимости, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организации аукционов и конкурсов комитета Анна Офицерова.

Первые торги месяца, организованные комитетом 3 августа на электронной площадке БУТБ, оказались результативными. Продан один объект в 2,2 раза дороже стартовой цены. Здание склада у деревни Слобудка Пружанского района выставлялось с понижением начальной цены на 80% за Br3,6 тыс. За лот боролись четыре покупателя. В итоге объект был продан индивидуальному предпринимателю за Br8,2 тыс.

А вот гостиница в Столине, которая в этот день впервые выставлялась на торги, пока не нашла своего покупателя. Так же, как Гневчицкая базовая школа и баня в деревне Потаповичи в Ивановском районе.

Всего в этом месяце треть объектов государственного имущества предлагаются к продаже впервые. Среди них в том числе памятник историко-культурного наследия по ул.Советских Пограничников, 23 в Бресте. Нежилое трехэтажное здание с мансардным этажом площадью 269,7 кв.м выставляется 6 августа за Br255,2 тыс. По условиям торгов победитель должен будет провести в предусмотренные сроки реставрацию (реконструкцию) объекта в соответствии с генпланом Бреста и градостроительным проектом детального планирования исторической части города.

В этот же день за одну базовую величину (1 БВ сейчас - Br29) можно будет приобрести еще один исторический объект - старинную винокурню в агрогородке Закозель Дрогичинского района. Здание главного корпуса спиртзавода является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв.м считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века.

Кроме того, на очередные электронные торги 6 августа за 1 БВ выставлены здание детского сада в Каменецком районе и котельная в Лунинецком. ЖРЭУ Пинска впервые предлагает к продаже три индивидуальных капитальных гаража стоимостью Br1,6-1,8 тыс.-0-